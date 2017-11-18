Samsun ve Amasya’yı kısa yoldan birbirine bağlamak amacıyla yapılan yolun yapım süreci 15 yıldır devam ediyor. Geride kalan 15 yılda 4 taşeron firma yolun yapımından vazgeçerek yolda çalışmayı bıraktı. Taşova - Samsun arasını 190 kilometre azaltacak yolun yapımının bir an önce tamamlanmasını isteyen vatandaşlar, Ayvacık ve Taşova ilçelerinin sınırında bulunan Hapan Boğazı’nda yaptıkları “Yol ver dağlar yol ver bana” eylemi ile yolun bir an önce trafiğe açılması gerektiğini söylediler.

“Bu yol Samsun, Tokat ve Amasya’yı birbirine bağlayacak”

Yolun sadece bölge için değil güneyde bulunan bütün illeri ilgilendirdiğini ifade eden Samsun Amasya Kültür ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı Sezai Güntav, “Buradaki sıkıntı 15 yıl öncesine dayanıyor. Çarşamba, Ayvacık, Taşova, Erbaa ilçeleri yani Amasya, Tokat ve Samsun’u ilgilendiren yol çalışması bir türlü tamamlanamıyor. Amasya Taşova’nın Samsun sahiline yakınlığı Samsun üzerinden geldiklerinde 250 kilometre iken, yapılması planlanan bu kestirme yol ile sahile 60 kilometrede ulaşılabilecek. Bu yolun yapılmamasıyla bölgedeki Samsun ve Amasya arasında sıkışan köylüler çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bu yol, sadece Tokat, Amasya ve Samsun’u ilgilendirmiyor. Bununla birlikte İç Anadolu Bölgesi’ni de 100 kilometre sahil bölgesine yaklaştıracak. Bu yolun 15 yıldır tamamlanmaması bölge halkı tarafından da hiç hoş karşılanmıyor. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza sesleniyoruz; bir an önce bu bölge halkının bu yola kavuşmasını istiyoruz” dedi.

“250 kilometrelik yol, 60 kilometreye düşecek”

Yapılması planlanan yol ile Taşova - Samsun arasının 190 kilometre kısalacağını belirten Güntav, “4 defa yüklenici firmanın bu yolun yapımını bıraktığını duyuyoruz. Şu ana kadar yapılan yol çalışmalarında asfalt ya da yol denilebilecek bir seviyeye ulaşılmadı. Birkaç menfez ve yol çalışmaları ancak yapılabildi. Üzerinden araç geçebilecek kadar bir yol yapamadılar. Bu yolun yapımına ilk Taşova tarafından başlatıldı. Son zamanlarda da Ayvacık tarafından yapılıyordu ama bir arpa boyu bile yol gidilemedi. Şu anda Taşova’dan Samsun’a gelmek isteyen bir vatandaşımız Taşova, Amasya, Suluova, Havza, Kavak, Samsun, Çarşamba ve Ayvacık’ı geçtikten sonra buraya ulaşabilecek. Bu da 250 kilometre yol demektir. Yeni yol açılsa bu yol 60 kilometreye düşüyor. Bu yolun yapılması bölgedeki ticareti de arttıracaktır” diye konuştu.

Yolun açılmasını isteyen vatandaşlar, basın açıklamasının ardından Suluova, Taşova, Erbaa, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde bulunan evlerine dağıldılar. Yaklaşık 50 kişilik Taşovalı grup da basın açıklamasına destek vermek için İstanbul’dan bölgeye geldi.