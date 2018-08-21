Zihinsel ve bedensel engelli hasta kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Karabük Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel ve bedensel engelli 53 yaşındaki Cahit Ceylan ilçe merkezine geldi. Burada bayılan Cahit Ceylan 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Ceylan acil serviste tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu işlemi yapıldı. Ancak Cahit Ceylan kayıplara karıştı. Yakınları 2 gündür kayıp olan Cahit Ceylan’ın bulunması için İlyasköy Polis Merkezine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.