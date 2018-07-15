15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehitlerini anmak için Şanlıurfa’da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 15 Temmuz günü askeri darbe girişimine karşı koymak için önünde durduğu tanktan ateş açılması sonucu İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şehit düşen üniversite ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Direkli için Bediüzaman Aile Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, protokol üyeleri ile STK temsilcileri katıldı. Mezara karanfil bırakıp dua eden kalabalık, şehit Direkli’nin ailesine de sabır diledi. Ardından Dergah Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Programlar gece geç saatlere kadar sürecek.