AB Büyükelçileri, Harran üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda “Mülteci sorunu ve eğitim” adıyla düzenlenen programda, Avrupa Birliği ülkelerinin Büyükelçileri üniversite öğrencilerinden gelen soruları cevapladı. Programın açılında söz alan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti Harran Üniversitesinde ağırlamanın önemine değinerek, “En çok mültecinin yaşadığı illerin başında Şanlıurfa gelmektedir. En çok mülteci öğrencilerin eğitim gördüğü üniversitelerin başında da Harran Üniversitesi gelmektedir. Bu toplantıda mültecilerin eğitim sorununu AB ülkeleri Büyükelçileriyle masaya yatıracağız. Umarım faydalı bir toplantı olur” dedi. Konuşmasına ERASMUS programının önemine değinerek başlayan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye AB ilişkilerinin çok köklü olduğunu söyledi. Berger konuşmasında öğrencilere, AB Türkiye ilişkileri ve ortak değerler konularında bilgi paylaşımı yaptı. Avrupa Birliğinin eğitim ve burs imkanları konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Programa ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr Şerafettin Çelik, Prof. Dr. Bürhan Akpunar, üniversite Genel Sekreteri Doç.Dr. M.Tahir Güllüoğlu, dekanlar ve öğretim elemanları katıldı.