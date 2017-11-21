Heyete Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar da eşlik etti. Yağışlı ve soğuk bir havada Göbeklitepe’yi gezen heyet, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gezi sonrası bir açıklama yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, alandaki eserlerin üzerinin çatı ile kapatılmasından çok etkilendiğini dile getirdi. Buraya turist gelmesi için Türkiye ile işbirliği içinde olmaktan da memnuniyet duyduğunu ifade eden Berger, ”Öncelikle Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile birlikte buraya çıkabildiğimiz için çok memnunuz. Bölgedeki en önemli yerlerden birisi ama aynı zamanda Türk Hükumetiyle birlikte çalışarak burayı koruyup turistlerin ziyaretine açabilmek amacıyla işbirliği yaptığımız için de çok memnunuz. Tüm insanlığı ve medeniyeti ilgilendiren bir yer burası ve Türkiye’nin bu çok önemli arkeoloji merkezini böylesine koruması gerçekten örnek teşkil eden bir durum. Aynı zamanda buradaki eserleri kapalı bir yerde muhafaza etmek, üzerinde çatının olması daha da etkileyici. Aynı zamanda Şanlıurfa’daki müzeyle de iyi bir kombinasyon olmuş. O müze de Doğu Akdeniz’de görmüş olduğum en güzel, en etkileyici müzelerden birisi. Bu iskelenin ve çatının tamamlanıp buraya daha fazla turistin gelmesini biz de sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Turist konusunda desteklerini bekliyorum”

Göbeklitepe’ye turist gelmesi konusunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’den destek beklediklerini ifade eden Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, “Ben öncelikle Berger ve heyetine çok teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Bu ziyaret bizim için gerçekten önemli. Tabi şu anda Göbeklitepe’yiz. Aslında Şanlıurfa’da nadir rastlanan, soğuk bir hava ama kendisi hiç üşenmeden heyetiyle beraber kompleksi ziyaret etmeyi göze aldılar. Tabi burası insanlığın ortak değeri, sadece Urfa’nın değil, Türkiye’nin değil, bütün insanlığın ortak değeri olan bir alan. Turist konusunda da tabiki ben kendilerinin desteklerini bekliyorum. Burada sayın büyükelçiler, Avrupa Birliğinin değerli temsilcileri eminim ki kendi ülkelerinde de bunları anlatacaklar ve daha fazla turistin gelmesine katkıda bulunacaklar. Ben tekrar teşekkür ediyorum onlara” ifadelerini kullandı.