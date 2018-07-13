Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı

Ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anılan Uyanık’ın anma törenine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, merhumun Şanlıurfa’nın çok değerli sanatçılarından biri olduğunu söyledi.

Kültür ve sanat anlamında bir çok sanatçının yetiştiği Şanlıurfa’da önemli ses sanatçılarından biri olan Abdullah Uyanık, vefatının 10’uncu yıl dönümünde dualarla anıldı. Anma töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, "Bugün bu memleketin yetiştirmiş olduğu nadide kültür adamlarından birisinin ölüm yıl dönümü sebebiyle bir aradayız. Urfa müziğinin erbapları, büyükleri vardır. Abdullah Uyanık da hem Urfa Musikisi hem Türk Sanat Müziği anlamında çok büyük bir değerimizdi. Çok güzel eserler bıraktı. Zarif bir insandı" dedi.

Memlekete hizmet edecek herkes böyle değer görecektir

Gelecek nesillere de önemli mesajlar verileceğini belirten Genel Sekreter Abdulkadir Açar, "Bu memleket çok büyük değerler yetiştirmiştir. Kültür, sanat, edebiyat, siyaset, bilimde çok büyük değerler yetiştirmiştir. Biz değerlerin değerini bilirsek, zamanında hak ettiği değeri verirsek, hem onlara ahlaki borcumuzu ödemiş oluruz hem de geriden gelen nesillere önemli bir mesaj vermiş oluruz. Bu verdiğimiz önemli mesajla bu memlekete hizmet eden herkesin böyle değer göreceğini, baş tacı edileceğinin mesajını vermiş oluruz. Bunu yapmazsak, birbirimizin değerini bilmesek, anlamazsak, küçük hesaplarla birbirimizi yok etmeye kalkışırsak, birbirimizin kahrını yutmasak başkalarının zehrini yutarız. Rabbim rahmeti ile muamele etsin. Allah ondan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Bu memlekete hizmet eden bir çivi de olsa çakan her kim varsa Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, "Merhum Türk Sanat Musikisinde ve Şanlıurfa’nın yerel musikisinde önemli şahsiyetlerden, üstatlardan biriydi. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" diye konuştu.