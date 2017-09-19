AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz çeşitli toplantı ve ziyaretlerde bulunmak için Şanlıurfa’ya geldi. Sabah kahvaltısında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı yapan Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile görüşen Yılmaz, gazetecilere açıklamada bulundu.

Şanlıurfa’ya ekonomik konularla ilgili bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Yılmaz, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Yerel yönetimler sadece şehrin fiziki ihtiyacını karşılayan kurumlar değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmanın da, özellikle yerel kalkınmanın da öncü kurumlardır. Biz yerel yönetimlere çok önem veren bir siyasi partiyiz. AK Parti bir anlamda yerel yönetimlerden doğarak, büyüyerek merkezi idareye geldi. Yerel yönetimlerdeki çalışmasıyla, başarısıyla halkın güvenini kazanan cumhurbaşkanımız ve o dönemki ekip zaman içerisinde merkezi idarede de ülke genelinde halkımızın yine güveniyle büyük hizmetler yaptı. Önümüzdeki süreçlerde de en fazla önem verdiğimiz alanlardan biri yerel yönetimlerdir. Bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gören, güzel şehir ortamları, yaşanabilir ortamlar oluşturan yönetimler, diğer taraftan da insanımızın gönlüne dokunan, özellikle de garip gurebaya sahip çıkan her köşede yaşayan vatandaşımıza ulaşan, onlarla gönül bağı kuran bir yerel yönetim bizim temel yaklaşımımız. Şanlıurfa Belediyemiz bu konuda çok önemli. Bu güne kadar çok güzel işler yaptı” dedi.

“Son 15 yılda Şanlıurfa’ya önemli yatırımlar yapıldı”

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasının devamında, “Şanlıurfa hem alan hem de nüfus itibariyle çok büyük bir ilimiz. Geçmişte, AK Parti’den önceki dönemlerde de ne yazık ki büyük ihmallerin, büyük ihtiyaçların olduğu bir ilimizdi. Son 15 yılda, cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun Urfa’ya duyduğu büyük sevgi ve ilgiyle birlikte çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Sadece sulamada, GAP’ta, ekonomik yatırımlarda değil, yerel yönetimler anlamında da, şehirleşme anlamında da çok önemli hamleler gerçekleştirdik. Bir taraftan geçmişin ihmallerini, açıklarını kapatmaya çalışıyoruz, diğer taraftan da bu günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Ben bu çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa çiçeği burnunda, yeni büyük şehir olan bir ilimiz. Önümüzdeki dönemlerde inşallah kurumsal kapasitesini de arttırarak, ilçe belediyelerimizle birlikte, onlarla bir ekip anlayışı içinde, merkezi idare, yerel yönetim, iş dünyası, sivil toplum, hep birlikte inşallah bir ortak hedef birliği içinde Şanlıurfa ve insanımıza hizmet edecek bir kurumumuz. Ekonomi konularıyla ilgili Şanlıurfa’ya geldik. Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum ve bundan sonra yapacakları çalışmalarda hep yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılacak”

Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlar dahilinde gerekli çalışmaların yapılacağını, bu konuda yerel yönetimlere gerekli mali yardımın yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtilen Yılmaz, “Suriye’den gelen kardeşlerimiz ile ilgili merkezi yönetim olarak belli yatırımlar AFAT kanalıyla yapılıyor. Yerel yönetimlerimizde ise ister istemez mali külfet oluşuyor. Geçmişte nüfusunun yüzde onundan fazla Suriyeliyi misafir eden belediyelerimize belli bir imkan sağlamıştık. Belediyelerimizin Suriyelilerle ilgili yaptıkları projelere yardım etme gözü ile de bakıyoruz. Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlar dahilinde gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.