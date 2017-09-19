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19 Eylül 2017 17:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz meclis üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz meclis üyeleriyle bir araya geldi

19 Eylül 2017 17:57


Sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye ve Şanlıurfa ekonomisini değerlendirmek üzere kente gelen AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Partili meclis üyeleri ile bir araya geldi. Cumhuriyet tesislerinde düzenlenen istişare toplantısına Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ile AK Partili Belediye meclis üyeleri katıldı.



“Türkiye ve Şanlıurfa ekonomisi için önemli bir toplantı”


AK Parti Ekonomi İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile düzenlenen toplantının Türkiye ve Şanlıurfa ekonomisi için çok yararlı olacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile birlikte Şanlıurfa’nın vizyonu ve kalkınması noktasında neler yapılması gerekiyor konusunda görüşmeler yaptık. Türkiye ve Şanlıurfa ekonomisi için önemli bir toplantı yapıyoruz. Bilgi ve birikimleriyle bizleri yalnız bırakmayarak toplantıya katılan Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi.



“Vatandaşlar ne istiyorsa onu yapacağız”


Vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomi konularıyla ilgili STK kuruluşlarımızla ilgili Şanlıurfa’mızın ekonomisi ve Türkiye ekonomisini değerlendirmek üzere buradayız. Şanlıurfa bizler için çok kıymetli bir bölgedir. Hem medeniyetimiz, hem geçmişimiz ve hem de siyasetimiz açısından son derece önemli bir ilimizdir. Güneydoğu’da nüfus olarak şu anda ikinci ilimiz ve hızlı bir şekilde nüfusu artan bir ilimizdir. Hükümet olarak da elimizden gelen tüm gayretle partimiz Şanlıurfa’ya sahip çıkıyor. geçmişte hiç bir dönemde yapılmayan ölçüde yatırımlar yapılıyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, alt yapı ve şehirleşmede bir çok alanda gerçekten hiç bir dönemde yapılmamış yatırımlar bu dönemde yapıldı. Vatandaşlarımızın beklentisi bizim için esastır. Vatandaş neyi istiyorsa biz onu yapacağız ve bizim siyaset anlayışımız budur" diye konuştu.



“GAP Vadisi şehre yeni soluk kazandıracak”


AK Parti Ekonomi İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler GAP Vadisi 2. etap proje çalışmalarını inceledi. GAP 2. etap çalışmalarını inceleyen Yılmaz’a Başkan Çiftçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.




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