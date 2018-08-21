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21 Ağustos 2018 08:53

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter:

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bayramların sevgi, hoşgörü ve kenetlenmeyi ifade ettiğini belirtti.

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter:

21 Ağustos 2018 08:53


AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kurban, cömertliktir, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. Kurban fakiri, fukarayı sevindirmektir, paylaşmaktır. Bu bakımdan Kurban Bayramında kurban ibadetini ifa ederken, tüm ihtiyaç sahiplerinin de bu müstesna heyecana ortak edildiği sosyal dayanışmamızın ve birliğimizin de teminatı önemli bir zaman dilimidir. Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız, sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu unutmayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde kahraman gazilerimizi, bayrama buruk giren şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını, yetimlerimizi de unutmayacak, onların yanında olacağız. Başta Türk Milleti olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ederken, Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını diler ve bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.




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