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27 Haziran 2017 14:33

AK Parti İlçe Teşkilatında Bayramlaşma

Adalet ve Kalkınma Partisi Siverek İlçe Teşkilatında bayramlaşma töreni düzenledi.

AK Parti İlçe Teşkilatında Bayramlaşma

27 Haziran 2017 14:33


Ramazan bayramının 3. Gününde İlçenin Güney mahallesinde bulunan AK Parti ilçe binasında saat 10:00 da başlayan bayramlaşmaya, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, teşkilat yönetimi, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.


Bayramlaşmaya gelen vatandaşlarla sohbet edip, sorunları dinleyen İlçe Başkanı İlhan Çelik yaptığı konuşmada “ Ümmet olarak bir mübarek Ramazan ayını daha geride bırakmış bulunmaktayız. Allah’a Şükürler olsun ki bizi bir Ramazan bayramına daha ulaştırdı. Başka Ramazanlar ve bayramları görüp göremeyeceğimizden emin değiliz, bundan dolayı her anımızı Allah’ın emrettiği bir istikamette yönlendirmemiz gerekiyor. Bayramlar kin ve nefreti bir kenara bırakıp Müslüman kardeşlerimizle kucaklaşmak içinde bir fırsattır, bize böyle güzel fırsatlar ve nimetler bahş eden Allah’a şükürler olsun. Yüce Rabbimizden eda ettiğimiz Ramazan ayı ve bayramı hürmetine, ümmetin içinde bulunduğu bu zor süreçten bir an önce çıkmasını, ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve barışın getirmesini diliyor, tüm Siverekli hemşehrilerimin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum” dedi


İki saat süren bayramlaşmaya katılan vatandaşlara şeker, lokum, çay ve kolonya ikramında bulunuldu




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