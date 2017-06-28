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28 Haziran 2017 09:42

AK Parti Milletvekilline suikast son anda önlendi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast hazırlığında olan 4 terörist, saldırıda kullanılacak çok sayıda silah ve patlayıcı madde ile birlikte yakalandı.

AK Parti Milletvekilline suikast son anda önlendi

28 Haziran 2017 09:42


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada, AK Parti’li yöneticilere suikast hazırlığında olan 4 PKK’lı terörist yakalandı.



Hedefte AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız vardı


Suikast düzenlenecek AK Parti’li yöneticiler arasında Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız’ın da olduğu öğrenildi. Bayram sabahı Suruç’a giden Yıldız’ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi.



Silah ve patlayıcı ele geçirildi


Teröristlerin kaldığı evde yapılan aramada, bir adet tabanca, bir adet susturucu, bir adet kaleşnikof, 420 gram plastik patlayıcı, bir adet pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 adet roket başlığı, 2 telsiz, 24 adet elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir adet avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler, saldırı hazırlığında kullanılacak 8 adet pil, elektrik ve şeffaf bantlar, kullanma kılavuzu ele geçirildi.




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