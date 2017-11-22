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22 Kasım 2017 11:13

Akçakale belediye hizmet binası ve kültür merkezi inşaatında sona gelindi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yapımı devam eden belediye hizmet binası ve kültür merkezi inşaatında sona gelindi.

Akçakale belediye hizmet binası ve kültür merkezi inşaatında sona gelindi

22 Kasım 2017 11:13

Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, çalışmaları tamamlanmak üzere olan projelerde incelemelerde bulundu.


Akçakale Belediyesi tarafından temeli atılan belediye hizmet binası ve kültür merkezi projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor. 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinin inşaatı tamamlanarak, iç döşeme uygulamasına başlandı. 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni hizmet binasında ise çalışmalar devam ediyor. Akçakale kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ufuk Küçük ve Akçakale Belediye Başkan Yardımcı Muhittin Altınsoy, tamamlandığında ilçenin en prestijli yapıları arasında yer alacak belediye hizmet binası ve kültür merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Kaymakam Özer ile Başkan Ayhan çalışmalar hakkında da yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Kaymakam Hamza Özer, her iki projenin de Akçakale’nin önemli bir eksikliğini gidereceğini söyledi. Akçakale Belediyesinin hali hazırda hizmet verdiği binanın ilçeye yakışmadığını belirten Kaymakam Özer, “Belediye başkanımıza hem böyle güzel bir hizmet binası, hem de hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel yaşantısına renk katacak kültür merkezini ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.


Kaymakam Özer, Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinin hizmete girmesiyle ilçenin önemli eksikliğini hissettiği bir esere kazanacağını da ifade etti.


Yeni binada engeller kalkacak


Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise yeni hizmet binası ve kültür merkezinin ilçenin en prestijli yapıları arasında yer alacağını söyledi. Mevcut belediye binasının ihtiyaçlara yanıt vermediğini dile getiren Başkan Ayhan, Akçakale halkına daha sağlıklı hizmet verebilmek adına yeni hizmet binası projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Ayhan, “Yeni hizmet binamızın projesi, uzun vadeli düşünülerek hazırlandı. Akçakale’ye yakışır bir bina olması için çok titiz davranıldı. Her katı bin 200 metre kare olmak üzere bodrum, artı 3 kat olarak projelendirilen yeni hizmet binamız ayrıca engelsiz bina olarak tasarlandı. Engelli vatandaşlarımız, bina giriş ve çıkışları ile bina içerisinde tüm işlerini kolayca hareket ederek yapabilecekler” diye konuştu.


Bölgenin en modern merkezi


Başkan Ayhan, tamamlanma aşamasına gelen Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinin de bölgenin en modern kültür merkezlerinden birisi olacağını kaydetti.




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