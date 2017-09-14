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14 Eylül 2017 13:51

Akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı

Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı

14 Eylül 2017 13:51


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Terzi Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan iki aile fertleri arasında, ev yaptırma konusunda tartışma çıktı. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mahmut Alabay, Abdulkadir Alas ile adı öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut Alabay ile Abdulkadir Alas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alabay ile Alas’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Silahlı kavga sonrası Jandarma, Terzi Mahallesi’nde yoğun önlem aldı. Olaya karışanların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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