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20 Mayıs 2018 12:59

Anaokulu öğrencileri ilk mezuniyet coşkusunu yaşadı

Okul öncesi programları kapsamında öğrencilerin, eğlenerek öğrenmesi ve öğrenirken kendini tanıması odaklı eğitim anlayışını benimseyen TED Şanlıurfa Kolejinde anaokulu öğrencileri ve veliler ilk mezuniyet sevincini yaşadı.

Anaokulu öğrencileri ilk mezuniyet coşkusunu yaşadı

20 Mayıs 2018 12:59


Öğrencilerin oyun merkezli etkinlik ve eğitimler ile yaşayarak öğrenme imkanı bulduğu TED Kolejinde düzenlenen yıl sonu gecesinde veliler ve davetliler keyifli dakikalar geçirdi. Oryantasyon çalışmaları sayesinde ilkokula güçlü bir şeklide hazırlanan çocuklar, etkinlik için hazırladıkları birbirinden güzel gösterilerle göz doldurdu.


Öğrencilerimiz yaşayarak öğrendiler


İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşuyla başlayan törenin açılışında konuşan Kolej Müdürü Arif Kemal Şamat, okul öncesi eğitimin, çocukların ilk gerçek sosyal deneyimi olduğunu söyledi. Ailede tüm ilgiyi üzerinde toplayan çocuğun okul öncesi eğitim ile ilgiyi ve sevgiyi paylaştığı bir döneme geçtiğini ifade eden Şamat, “Çocuk anaokuluna her gün belirli saatlerde gelip gitmekle düzen alışkanlığını öğrenir. Düzenli arkadaşlıklar edinir. Arkadaşlarını aramaya, onlar tarafından aranmaya başlar. Paylaşım becerisi artar. Anne, babası ve ailesi dışında yeni insanlarla ilişki kurmayı ve sürdürmeyi öğrenir. Bu yüzden okul öncesi eğitim çok önemlidir ”dedi.


Anaokulu öğrencileri ilk eğitimlerini tamamladı


Okul öncesi eğitim ile çocuğun kabul etmek ve kabul görmek gibi sosyal kavramları öğrenmeye başladığını vurgulayan Şamat, bu dönemde yaşayarak ve deneyerek büyüyen bireylerin, her türlü bilgiyi grupla iletişim halinde benimsediğine dikkat çekerek,“Okul öncesinde çocukların bir çok duyusuna hitap edecek bir metot uyguladık. Bu eğitim metodu çocuklarda sürekli bir öğrenme isteği ve ihtiyacı oluşturdu. TED Şanlıurfa Koleji olarak, okul öncesine dair tüm bildiklerimiz ışığında öncelikle çocuklarımızın mutlu olmalarını hedefledik. Okul öncesinde almaları gereken becerileri edinmeleri konusunda mesai harcadık. Öğrencilerimizin önümüzdeki yıl itibariyle hayatlarında yeni bir dönem başlayacak. Çocuklarımızın hak ettikleri eğitimi almaları için biz kurum olarak gelecek yıla dair hazırlıklarımızı şimdiden yapmaya başladık. Önümüzdeki yıl özellikle yabancı dil öğretmen kadromuzda yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Öğrencilerimize ve siz değerli velilere gelecekteki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.


Etkinlikte öğrencilerin sergilediği denizciler rondu, buğdayın hikayesi, bu dünya bizim, Atatürk tiyatral gösterileri hayranlıkla izlendi. Gecede, miniklerin yıl boyu okul içindeki anılarını anlatan slayt gösterisi davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Renk renk kıyafetler içinde geceye katılan öğrenciler, jimnastik gösterisi, şiir ve müzik dinletisiyle velilere ve davetlilere hünerlerini sergiledi. Annem şarkısı eşliğinde annelerine sürpriz hediyeler sunan öğrenciler, davetlilerle birlikte 10’uncu Yıl Marşını söyleyerek etkinliği tamamladı.




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