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18 Mayıs 2018 14:06

Annesini döven babasını öldürdü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 18 yaşındaki genç, annesini döven mahalle muhtarı babasını uzun namlulu silahla öldürdü.

Annesini döven babasını öldürdü

18 Mayıs 2018 14:06


Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Kızlar kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle Muhtarı 44 yaşındaki Burhan B. ile eşi İslim B. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Burhan B. eşini dövmeye başladı. O sırada evde bulunan 18 yaşındaki Müslüm B., yatağın altındaki ruhsatsız uzun namlulu silahı çıkararak babasına ateş açtı. Göğsünden ve karnından vurulan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri Müslüm B.’yi gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan cenazenin kırsal mahalleye götürülerek defnedildiği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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