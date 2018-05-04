Antibiyotik kullanımına dikkat çekmek için stant açtılar

İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Kanlıkuyu Parkın da açılan standa, öğrenciler tarafından yanlış antibiyotik kullanımının zararları anlatılarak hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Mehmet Ali Baturalp, "Bu etkinlikteki amacımız Türkiye’de ve dünyada yaygınlık gösteren gereksiz antibiyotik kullanımına ilişkin toplumda bir farkındalık oluşturmaktı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, antibiyotik kullanımında OECD ülkeleri arasında en çok antibiyotik kullanan ülkeyiz. Polikliniğe başvuran her 3 hastadan biri antibiyotik kullanıyor. Bu nedenle biz de bu etkinlik ile antibiyotiklerin ağrı kesici ateş düşürücü olmadığını nezle ve grip gibi hastalıklarda antibiyotiklerin iyileştirme etkisi olmadığını, vatandaşlarımıza broşür dağıtarak anlatmaya çalıştık. Diğer bir amacımızda okulumuz sağlık meslek lisesi olduğundan bu alanla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerimizin yer almasını sağlamaktı” diye konuştu