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04 Mayıs 2018 13:12

Antibiyotik kullanımına dikkat çekmek için stant açtılar

Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri gereksiz antibiyotik kullanımının zararları ile ilgili stant açarak broşür dağıttı.

Antibiyotik kullanımına dikkat çekmek için stant açtılar

04 Mayıs 2018 13:12


İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Kanlıkuyu Parkın da açılan standa, öğrenciler tarafından yanlış antibiyotik kullanımının zararları anlatılarak hazırlanan broşürler dağıtıldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Mehmet Ali Baturalp, "Bu etkinlikteki amacımız Türkiye’de ve dünyada yaygınlık gösteren gereksiz antibiyotik kullanımına ilişkin toplumda bir farkındalık oluşturmaktı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, antibiyotik kullanımında OECD ülkeleri arasında en çok antibiyotik kullanan ülkeyiz. Polikliniğe başvuran her 3 hastadan biri antibiyotik kullanıyor. Bu nedenle biz de bu etkinlik ile antibiyotiklerin ağrı kesici ateş düşürücü olmadığını nezle ve grip gibi hastalıklarda antibiyotiklerin iyileştirme etkisi olmadığını, vatandaşlarımıza broşür dağıtarak anlatmaya çalıştık. Diğer bir amacımızda okulumuz sağlık meslek lisesi olduğundan bu alanla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerimizin yer almasını sağlamaktı” diye konuştu




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