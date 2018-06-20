Artuk Ailesi 24 Haziran’da AK Parti’yi destekleyecek

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın girişimleri meyvesini vermeye devam ediyor. Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Menderes Atilla, Artuk Ailesi ve akrabaları ile görüşerek AK Parti saflarına geçmesini sağladı. Başkan Atilla, İlçe Başkanı Halid Şimşek, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve partililer Artuk Ailesi ile parti binası önünde bir araya gelerek, ailenin AK Parti’ye katılımını resmileştirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Ceylanpınar’ın ileri gelenlerinden Artuk Ailesi’ne mensup Cemil Artuk ve akrabaları bugün partimize geldiler, bizlere katıldılar. Allah onlardan razı olsun diyorum, gücümüze güç kattılar. Şu anda cereyan eden Haç ile Hilal’ın savaşını görmüşler. Bu savaşta Hilal’in yanında duymak bizim için dini bir vazifedir diyerek AK Parti saflarına geçtiler" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek de ülkede bütün hizmetlerin AK Parti döneminde yapıldığını belirterek, "Partimize katılımlar sürüyor, gün ve gün çoğalıyoruz. Peki bunun sebebi nedir? Bizler hepimiz el ele vererek, hepimiz bir olduğumuzu belirterek çalıştığımız zaman inanın meyvesini alıyoruz. Ceylanpınar’da yapılmayan hizmet kalmadı. Türkiye’de yapılmayan hizmet kalmadı. Hizmetleri size anlatmaya kalksan sabahtan akşama kadar bitiremeyiz. Bu hizmetler liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile oldu. Allah’ın izniyle 25 Haziran sabahı da hep beraber özgürlüğün bayramını kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Cemil Artuk da "Bu kulu davada liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde eskiden hepimiz Avrupa duy sesimizi diye haykırırken şimdi de Avrupa kes sesini diyoruz. Böyle bir liderimiz varken, böylesine dünyaya meydan okuyan bir lider varken, herkes elini vicdanına koysun oyunu kullansın. 1995’te İstanbul’da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Çarşısı’nda bir fotoğraf çekerken inşallah seni başımızda görürüz dedik. Bugün ise Reis-i Cumhur oldu. Belediye Başkanımız Menderes Atilla’yı da daha yukarılarda görmek isteriz" şeklinde konuştu.