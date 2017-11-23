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23 Kasım 2017 14:32

Ayhan, 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yayımladığı mesajla 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı.

Ayhan, 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı

23 Kasım 2017 14:32


Abdülkadir Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda öğretmenliğin en onurlu ve en kutsal mesleklerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içinde, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimize her zaman minnettarız” ifadelerine yer verdi.


Başkan Ayhan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul etmesinin 89. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Her zaman ve her şart altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve geleceğin anahtarı durumundadırlar.Bu anlamlı gün vesilesiyle ebediyete göç etmiş, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Emekli olmuş öğretmenlerimize uzun ve sağlıklı ömürler, halen görevlerinin başında olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. dedi




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