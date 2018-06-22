Bakan Fakıbaba ve Başkan Çiftçi avukatlarla bir araya geldi

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşın her kesimiyle beraber olan ve AK Partinin hizmetlerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, avukatlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Seçim güvenliği, seçim sandığının güvenliği her alanda sizler tarafından sağlanılıyor. 24 Haziran’daki bu görevde de çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Emekleriniz ve destekleriniz teşekkür ederim. Biz iyi bir aileyiz. 24 Haziran seçimi sadece Türkiye için değil ümmet için de çok önemli. Bütün dünya Türkiye’deki seçime bakıyor. 24 Haziran’da yine sistemde Recep Tayyip Erdoğan’ın seçileceğine inanıyoruz. Muhalefetin oyunlarını sizin oylarınızla bozacağımıza inanıyorum" dedi.

"Çok objektif bir görev üstleniyorsunuz"

Avukatlarla seçim sonrasında da bir araya gelmeyi istediğini belirten Başkan Çiftçi, "Görev almanız seçim güvenliği, seçim mevzuatının uygulanması, halkın seçim günü kafasının karıştırıldığı zaman çok rahat bir şekilde uzmana başvurması anlamında göreviniz çok önemli. Çünkü hukukçu kimliğinizle objektif bir görev üstleniyorsunuz. İnşallah 24 Haziran’dan sonra tekrar bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.