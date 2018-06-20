Bakan Fakıbaba vince çıkıp bayrak astı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’da saat 14.00’te halkla buluşacağı alanda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gece saat 02.00 sıralarında mitingin yapılacağı alanı ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, vince çıkıp Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları astı. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile vincin sepetine binen Bakan Fakıbaba, bayrakları alanın ortasındaki aydınlatma direğine astı. Miting alanında çalışan işçiler ise Bakan Fakıbaba’yı alkışladı.