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23 Haziran 2017 22:40

Bakan ve Başbakan Yardımcısının otobüsünün üstünde zor anları

Vatandaşlara seslenmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, otobüsün üstünde zor anlar yaşadı.

Bakan ve Başbakan Yardımcısının otobüsünün üstünde zor anları

23 Haziran 2017 22:40


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara seslenebilmesi için yerini alan otobüsün üstüne erken çağrılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, otobüsün birden hareket edip hükumet konağının bahçesine girmek istemesiyle zor anlar yaşadı.


Ağaç dallarına ve pankartlara takılan Bakan Çelik ile Başbakan Yardımcısı Kaynak ve Abdulhamit Gül, eğilerek engellerden kurtulmaya çalıştı. Pankart ve dallara çarpan Bakan Çelik, Kaynak ve Gül, şans eseri yara almadı. Otobüs yeniden geri geldiğinde tedbirli davranan Bakan Çelik, Başbakan Yardımcısı Kaynak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Gül, eğilerek dalların ve pankartın altından geçti.




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