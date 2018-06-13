Başkan Atilla Belediye personelleriyle iftarda buluştu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, düzenlenen iftar yemeği ile belediye personeli ile bir araya geldi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın belediyenin değişik birimlerinde görev yapan çalışma arkadaşlarına düzenlediği iftara yemeğine Ak Parti Milletvekili Adayı Güler Kama İzol, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, memurlar ve işçiler katıldı.

Yemek öncesi alandaki tüm sofraları gezen Başkan Menderes Atilla, belediye personelinin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi. Okunan ezanla birlikte yapılan iftarın ardından dua edildi.

"Zulümlere başka ses çıkaran yok"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulümlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başka karşı çıkanların olmadığını ifade etti. Atilla, "Daha öncesinde Türkiye’yi sömüren siyonist ve emperyalist güçlerin hortumu Ak Parti kesti. Dedi sen bundan sonra Türkiye’yi sömüremezsin. Sen Türkiye’nin zenginliklerini alamazsın. Ak Parti iktidara geldiğinden bu yana insanlardaki konfor yüzde 500 arttı. Hanelerimizdeki zenginlik yüzde 500 arttı. Bu ülkede petrol kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Doğalgaz kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Ak Parti döneminde ülkede altın madeni de bulunmadı. Nasıl halkımız bu kadar zengin oldu? Bunun tek bir açıklaması var. Ak Parti iktidarına kadar dış güçler bu ülkenin parasını ve zenginliklerini hortumluyordu. Ak Parti bu hortumları kesti. Ak Parti’den önce vatandaşın cebindeki 80 lirayı onlar alıyordu 20 lira ancak bize kalıyordu. Ama liderimiz Recep Tayyip Erdoğan hortumu kesip 100 liranın hepsi vatandaşa kalınca bugün otobanlara, asma köprülere, şehir hastanelerine ve bu kadar zenginliklere kavuşmuş olduk. Bunların kıymetini bilmek gerekiyor. Myanmar’da, Filistin’de, Suriye’de yaşanan zulümlere liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan başka ses çıkaran oldu mu? İslam ülkeleri eğer tek yürek olsaydı değil Myanmar’da bir insanı yakmak bir hayvana bile zarar veremezlerdi" dedi.

"İlçede çok güzel çalışılmış"

Ak Parti Milletvekili Güler Kama İzol, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın ilçede çok güzel çalışmalara imza attığını belirterek, "Bugün Ceylanpınar’daydık, arkadaşlarımızla hep beraberdik. Kamu kurumlarımızı gezdik, esnaf ziyaretlerimizi yaptık, mahalle toplantılarımızı yaptık. Genel anlamda şunu rahatça söyleyebilirim. Hem belediye çalışanlarından hem de belediye başkanımızdan halkımız oldukça memnun. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ceylanpınar’ın yükü belediye başkanımıza ve çalışanlarına emanet. Ceylanpınar’ın yükü sizlerin omuzlarında bunun farkındayız. Sizlerin yapmış olduğu bu başarılı çalışmalar bizlere de yansıyor. Başkanımız Menderes Atilla ve ekibi de gerçekten ilçede çok güzel çalışmış. Bizler de bunları duyunca çok mutlu olduk. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.