Başkan Atilla, çalışmaları yerinde inceledi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Başkan Menderes Atilla ilçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Yoğun iş temposuna vatandaş buluşmalarını da ekleyen Başkan Menderes Atilla, gece geç saatlerindeki incelemeler sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Başkan Menderes Atilla, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle beraber ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşların ilgisi ve sempatisiyle karşılaşan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, geceyi gündüze, hafta sonunu hafta içine katarak Ceylanpınar sakinlerine daha iyi hizmet için çalıştıklarını vurguladı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçeyi karış karış gezdiklerini ve belediye vatandaşlar ile birlikte yönettiklerini ifade etti. Atilla, "Gece gündüz demeden daha güzel bir Ceylanpınar için çalışıyoruz. Belediyeyi makamdan idare etmek yerine ilçemizi karış karış gezerek hemşehrilerimizle birlikte bu ilçeyi yönetiyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın içinde yer alarak onların talep isteklerini yerinde dinliyoruz. Ceylanpınar bölgenin parlayan yıldızı haline gelene dek durmak bilmeyeceğiz. İlçe merkezinde devam eden çalışmaları yerinde görerek incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Durmak yok hizmete devam diyoruz" dedi.