Başkan Atilla, çarşı esnafını ihmal etmiyor

Sık sık ilçe esnafıyla bir araya gelen başkan Atilla, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Atilla, esnafın çay teklifini geri çevirmedi. Özellikle ilçenin eski esnaflarına daha çok ilgi gösteren Başkan Atilla, "Onlar ilçemizin bel kemiği ve yaşayan tarihimizdir. Onlar bizim için değerlidir. Çünkü onların tecrübeleri, bilgi birikimleri yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

İlçe esnafları kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Atilla’ya teşekkür etti.