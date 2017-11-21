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21 Kasım 2017 15:28

Başkan Atilla, çarşı esnafını ihmal etmiyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yoğun çalışma temposu arasında esnaf ziyaretlerini de ihmal etmiyor.

Başkan Atilla, çarşı esnafını ihmal etmiyor

21 Kasım 2017 15:28

Sık sık ilçe esnafıyla bir araya gelen başkan Atilla, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.


Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Atilla, esnafın çay teklifini geri çevirmedi. Özellikle ilçenin eski esnaflarına daha çok ilgi gösteren Başkan Atilla, "Onlar ilçemizin bel kemiği ve yaşayan tarihimizdir. Onlar bizim için değerlidir. Çünkü onların tecrübeleri, bilgi birikimleri yolumuzu aydınlatıyor" dedi.


İlçe esnafları kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Atilla’ya teşekkür etti.




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