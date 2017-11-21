Başkan Atilla, hizmetleri yerinde inceliyor

Kırsal mahallelerde devam eden çalışmaları incelemek amacıyla ziyaretlerini sürdüren Başkan Atilla, Yeniköy Mahallesinde vatandaşların konuğu oldu. Uzun süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Atilla, merak edilen soruları da cevapsız bırakmadı. Az zamanda çok iş yaptıklarını belirten Başkan Atilla, kırsal mahallelere daha güzel hizmetler getirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Yeniköy Mahallesinde de su, kültür evi ve yol çalışmalarının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlatan Başkan Atilla, "Mahalle sakinlerinin mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Yıl içerisinde mahallemizin camili kültür evini de imc usulüyle tamamladık. Çok şükür mahallemizin şu anda su sorunu yok, yol sorunu da tamamlandı. Huzurluyuz, mutluyuz ve bu mutluluğun üzerine mahalle sakinlerimizle birlikte çay içiyoruz. Kırsal mahallelerimizin yolları asfaltlandıktan sonra inşallah ikinci aşamada köy içlerine gireceğiz ve kilitli parke taşı yapacağız" dedi.

"Çalışmalardan memnunuz"

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Gönül de çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür ederek, "Başkanımız yapılan çalışmaları bizzat kendisi kontrol ediyor. Bu da yaptığı işe ne kadar ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Kendisi genç ve dinamik. Çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz kendisinden memnunuz, bize hizmet ediyor. Biz de kendisini destekleyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nuri Gönüllü ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Atilla’ya teşekkür etti.