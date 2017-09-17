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17 Eylül 2017 22:13

Başkan Atilla’dan 2017/18 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 2017/18 Eğitim ve Öğretim yılını kutladı.

Başkan Atilla’dan 2017/18 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı

17 Eylül 2017 22:13


Belediye Başkanı Menderes Atilla, yöneticisi öğretmeni, öğrencisi ve velisi ile yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın coşkusunu, tatlı telaş ve heyecanın yaşandığını belirterek, "Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanı ile çarpan minik yavrularımıza, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımıza ve onurlu mesleği seçen değerli öğretmenlerimize 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Atilla, öğrenci sayısı bakımından, diğer ilçelere oranla büyük bir yoğunluğu bulunan Ceylanpınar’da coğrafi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapı da dikkate alınarak, eğitimde daha iyiyi ve kaliteyi yakalamak için herkesin üzerimize düşeni yapmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı, fedakar öğretmenlerimize emanet ediyor, yeni eğitim-öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz ve ailelerine, fedakar ve onurlu mesleği temsil eden öğretmenlerimize ve tüm Ceylanpınarlı hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, başarı dileklerimle sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.




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