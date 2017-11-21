Başkan Atilla’dan yaralı öğrencilere ziyaret

Bugün okulların paydos ettiği saatte farklı okullardan topladığı öğrencileri Düzova Mahallesine götüren öğrenci servisi TOKİ kavşağında TIR’la çarpışması sonucu 13’ü öğrenci ve servis şoförü olmak üzere 14 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar Ceylanpınar Devlet hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, devlet hastanesine gelerek yaralı öğrenciler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Devlet hastanesi başhekiminden öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Başkan Atilla, olası bir durumda belediye ambulansının hastaneye tahsis edilebileceğini söyledi.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğunu öğrenen başkan Atilla daha sonra hastaneden ayrıldı.