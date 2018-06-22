Başkan Atilla’nın kırsalda seçim çalışmaları devam ediyor

Başkan Atilla’nın kırsaldaki seçim çalışmaları devam ediyor.

Ceylanpınar’da seçim çalışmaları seçime günler kala devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte seçim çalışmalarını yürütüyor.

"Kırsal ihmal edilmiyor"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçim için çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla kırsal mahallere çıkarma yaparak vatandaşlara 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçim hakkında bilgi verdi. Kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek sözü aldı. Vaktinin büyük bir bölümünü vatandaşlar geçirmeye özen gösteren Başkan Atilla’ya kırsal mahalle gezilerinde ilgi yoğun oldu. İlçede gidilmedik kırsal mahalle bırakmayan Atilla, seçime kadar adım atılmayacak yer kalmayacağının da altını çizdi.

"Dur durak bilmedik"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, seçim startı verildiği günden bu yana durmadıklarını ve ilçede gidilmedik yer bırakmadıklarını ifade etti. Atilla, "Seçim startı verildiği günden bu yana partililerimiz ile beraber dur durak bilmedik. 24 Hazirana kadar girmediğimiz mahalle, dolaşmadığımız ev, sıkmadığımız el kalmayacak. Vekiliyle, vekil adayı ile, meclis üyeleri ile, muhtarı ile, teşkilatı ile mahalle temsilcileri ila daha önceki süreçte de bir aradaydık. Şimdi de bir aradayız. 16 Nisan referandumunda nasıl ki Türkiye ülkesine sahip çıktıysa bundan sonraki süreç olan 24 Haziran’da da sahip çıkacaktır. Ülkemizin, milletimizin ve bizlerin selameti için sanki kendimiz adaymışız gibi 24 Haziran’da sahaya inip çalışmamız gerekir. Bugün bize ne gerek var dersek yarın hep beraber bunun acısını çekeriz. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, partimiz ise Ak Parti’dir. Oyumuz Ak Parti’ye, cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’adır" dedi.