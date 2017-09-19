Başkan Çiftçi Ahilik Kültürü Haftası etkinliklerine katıldı

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan tiriti katılımcılara ikram eden Başkan Çiftçi, esnafa ahilik haftası dolayısıyla karanfil hediye etti. Programın sonunda mesleğinde en yaşlı, en genç ve en başarılı olanlara plaket verildi. Etkinlikte bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bu etkinliklerle esnaf, dayanışma ve kaynaşmayı sağlıyor. Esnaf, geleneğine ve geçmişine sahip çıkıyor. Beslendiği değerlere sahip çıkarak bugün yaşatıyor. Bizim kültürümüzde esnafın şehrin temel unsuru olması, şehirle bütünleşmesi, ticaretini yaparken insanlara bu kültür çerçevesinde bakması, adalet içerisinde davranması, yardımcı olması, emin olmasıdır. Peygamberler kenti Şanlıurfa’da esnafımız hep bu kültürle yaşıyor. Bugün yaşattıkları bu güzel kültüre birlikte ortak oluyoruz " diyerek tüm esnafa teşekkür etti.

Başkan Çiftçi’ye katılımlarından dolayı teşekkür eden Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay ise, "Bu dayanışma günümüze bizi yalnız bırakmayan esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.