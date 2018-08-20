Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 12:55

Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam ediyor.

Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

20 Ağustos 2018 12:55

Ekipler, yardıma muhtaç olan vatandaşların kira, beyaz eşya ve gıda malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.


Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yardıma muhtaç ailelerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi durumu iyi olmayan ailelere çeşitli yardımlarda bulunuyor. Kurulduğu günden beri imkanları dahilinde fakir fukaranın yanında yer alan Eyyübiye Belediyesi, Başkan Ekinci’nin talimatlarıyla bu çalışma sayesinde vatandaşın yüzünü güldürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarıyla ilgilenen Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlara göre yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar arasında kira bedeli ödeme, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, halı ve set üstü ocak gibi ev eşyaları bulunuyor. Son olarak Yakubiye Mahallesinde bulunan bir aileye beyaz eşya yardımında bulunan Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailenin ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürdü. Ekipler ailenin ihtiyacı olan ev eşyalarını evlerine kadar taşıyarak kurulumunu sağladı.


Mutlulukları yüzlerine yansıyan aile başta Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye ve bayram üstü kendilerini mutlu eden ekiplere teşekkür ederek sevinçlerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç