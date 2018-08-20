Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Ekipler, yardıma muhtaç olan vatandaşların kira, beyaz eşya ve gıda malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yardıma muhtaç ailelerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi durumu iyi olmayan ailelere çeşitli yardımlarda bulunuyor. Kurulduğu günden beri imkanları dahilinde fakir fukaranın yanında yer alan Eyyübiye Belediyesi, Başkan Ekinci’nin talimatlarıyla bu çalışma sayesinde vatandaşın yüzünü güldürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarıyla ilgilenen Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlara göre yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar arasında kira bedeli ödeme, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, halı ve set üstü ocak gibi ev eşyaları bulunuyor. Son olarak Yakubiye Mahallesinde bulunan bir aileye beyaz eşya yardımında bulunan Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailenin ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürdü. Ekipler ailenin ihtiyacı olan ev eşyalarını evlerine kadar taşıyarak kurulumunu sağladı.

Mutlulukları yüzlerine yansıyan aile başta Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye ve bayram üstü kendilerini mutlu eden ekiplere teşekkür ederek sevinçlerini dile getirdi.