Zırhlı Tugay Komutanlığının taşınması ve projelendirilmesi için alanın sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının alanı ve yetkilendirilmesi konusu ele alındı. Mevcut arazinin devri için protokol yapma yetkisinin verildiği madde, oy birliği ile kabul edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Şanlıurfa için bugün çok önemli bir karara imza attı. Hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de Büyükşehir Encümenini yetkili kıldık. 20. Zırhlı Tugay’ın artık şehir merkezinden taşınması üzerine bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları sözleşmeye bağlamak, yeni Tugay alanını planlamak ve oradaki özel mülkiyet sorunlarını çözmek için yetki almış olduk. Bu yetkiden dolayı Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. AK Parti olarak daha önce Tugay’ın taşınması bir taahhüt olarak topluma verilmiş durumdaydı. Bugün meclisimiz tüm grupları oy birliği ile bu karar alınmış oldu. Şanlıurfa’nın gelişimine, geleceğine, yeşil alanına, yaşamına katkı verebilecek bu projenin başlangıcı için meclisimizin bir bütün olarak davranması anlamlıydı. Hepsine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun. Süreç iki aşamadan oluşacak. Birincisi Milli Savunma Bakanlığımızla protokol imzalayacağız. Protokol imzalandıktan sonra yeni Tugay alanı haritaları çıkarılıyor. Özel mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuluyor. Bu defa yeni yerin planlanması için tekrar konu meclisimize gelmiş olacak. Bu işlemler tamamlandıktan sonra mevcut tugay komutanlığı taşınılacak. Taşındıktan sonra yeni yer botanik bahçesi olarak ve yine son şekliyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği şekliyle de milletin bahçesi olarak planlanacak” diye konuştu.

Projenin detayları ve yer mülkiyetleri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.