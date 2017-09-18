Belediye Başkanından Başbakan Yıldırım’a acı hediye

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Başbakan Binali Yıldırım’a İsot Festivali nedeniyle tarladan yeni toplanan kırmızı acı biber hediye etti.

Başbakan Binali Yıldırım sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından kapıda karşılanan Başbakan Yıldırım, belediye binasına geçerek Başkan Çiftçi’den Şanlıurfa’da yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çifti ise Başbakan Binali Yıldırım’a hizmetler hakkında kısa bir brifing verdi. Ziyaretin ardından Çiftçi tarafından Başbakan Yıldırım’a tarladan yeni toplanan kırmızı acı biber dolu 2 sepet hediye edildi.