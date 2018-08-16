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16 Ağustos 2018 11:58

Bıçaklı kavgada Suriyeli genç öldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Bıçaklı kavgada Suriyeli genç öldü

16 Ağustos 2018 11:58


Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Suriyeli iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa süren tartışma sonrası bıçaklarında kullanıldığı kavgada Suriyeli Muhammed Yazan Asho (22), ağır yaralandı. Yaralı Asho, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asho’nun cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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