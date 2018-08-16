Bıçaklı kavgada Suriyeli genç öldü

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Suriyeli iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa süren tartışma sonrası bıçaklarında kullanıldığı kavgada Suriyeli Muhammed Yazan Asho (22), ağır yaralandı. Yaralı Asho, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asho’nun cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.