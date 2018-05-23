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23 Mayıs 2018 10:09

Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ilginç ödüller

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde liseler arasında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere aralarında genç odası takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ocaklı fırın ve klimaların da bulunduğu binlerce liralık ödüller verildi.

Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ilginç ödüller

23 Mayıs 2018 10:09


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde liseler arasında bilgi yarışması düzenlendi. 7 nisanda düzenlenen yarışmanın sonuçları dün açıklandı. Yarışmada dereceye giren 100 öğrenciye aralarında genç odası takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ocaklı fırın ve klimaların da bulunduğu binlerce liralık ödüller verildi. Törence ayrıca öğrencilere 100 ile 150 liralık hediye çekleri de dağıtıldı. Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda dereceye girenlere ödüllerini İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Kaymakam Ömer Çimşit ödül töreninde yaptığı konuşmada, düzenlenen yarışmaların gençlerin kitap okumasına katkıda bulunduğunu, bu tür yarışmaların süreklilik arz etmesi gerektiğine değindikten sonra yarışmada emek sarf eden herkesi tebrik etti.




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