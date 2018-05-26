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26 Mayıs 2018 21:38

Bohçacı kılığında gelip 50 bin liralık altın çaldılar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve bohçacı kılığında giden biri kadın 4 kişi, evden 50 bin lira değerinde altın çaldı.

Bohçacı kılığında gelip 50 bin liralık altın çaldılar

26 Mayıs 2018 21:38


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Akkeçi kırsal mahallesinde yaşandı. A.S. isimli şahsın evine bohçacı kılığında giden aynı aileden biri bayan 4 kişi, ev sahibini oyalayıp içeride bulunan 50 bin lira değerindeki altınları çalıp kayıplara karıştı. Zanlılar gittikten sonra evini kontrol eden şahıs, altınlarının olmadığını fark etti. Durumu jandarmaya haber veren ev sahibi, bohçacılardan şüphelendiğini söyledi. Zanlıların peşine düşen jandarma ekipleri K.A. isimli kadın ile Z.A., S.A. ve G.A.’yı Şanlıurfa merkezde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, altınları çaldıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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