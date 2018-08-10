Bozova Kent Park ile semt pazarının açılışı yapıldı

’Her ilçeye semt pazarı’ ve yine ’Her ilçeye kent parkı’ hedefi ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesinin Bozova’da yapımını tamamladığı tesisler vatandaşların hizmetine sunuldu. İçerisinde oyun alanları, kamelya, çeşmeler, piknik tipi banklar, ahşaplı bank ve yürüyüş bantlarının yer aldığı modern kent parkı 28 bin metrekarelik alanda kurulurken, semt pazarı ise yine ilçenin ulaşım açısından en elverişli alanına inşa edildi.

Konuşmasına Şanlıurfa’nın son 30 yılda aldığı hizmetlere eşdeğer bir yatırımı son 3 yılda aldığına dikkat çekerek başlayan Çiftçi, "AK Belediyeler hizmet belediyeleridir. Bu çerçevede Şanlıurfa’mızdaki 1 milyon 985 bin vatandaşımıza ulaşarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz" dedi. Çalışmalarında vatandaşlardan yansıyan olumlu yaklaşımların kendilerine güç kaynağı olduğunu belirten Çiftçi, "AK belediyecilik Şanlıurfa’da, Bozova’da ve ülkemizde Türkiye’nin yerelden kalkınmasına ön ayak olan ve bunu gerçekleştiren kurumlardır. Yıllardır biriken ihmaller var. Hepsini bir defadan çözmemiz mümkün değil. İyi niyetli bir şekilde, gücümüz el verdiğince alt yapı, kırsaldaki yol yapımları ve büyük mahallelerden başlayarak mahalle içi yapmış olduğumuz düzenlemeler milletimizin takdirini topluyor. Hiç bir ilçe kaldırımı, alt yapısı, sıcak asfaltı, şehir parkıyla, arıtma tesisi ile spor tesisleri ve semt pazarı ile eskisi gibi değil. Bu hizmetleri halkımız hak ediyor. Ve bunların daha da iyisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bozova giriş yolu yeniden düzenlenecek

Çiftçi, Adıyaman karayolundan Bozova girişine doğru olan güzergahta bir dizi düzenlemeler yapacaklarını da aktardı. Çalışma ile ilgili bilgi veren Çiftçi, "Bozova şehirlerarası bir yol üzerindedir. Merkeze dokunuş yaptığımız gibi Adıyaman üzerinde Şanlıurfa’ya geçen trafik yolundaki orta yolun refüjünü de başlattık. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz oradaki su sorununu çözecek. Ağaçlandırmayı da yaptık şimdi de kaldırımları yapacağız. Aydınlatmamız güzel bir şekilde tamamlandı. Bozova girişi ile birlikte güzel bir ilçe olduğunu gösterecek" ifadelerini kulandı.

Bozova’ya sahil şehri projesi

Bozova için planlanan sahil şehri projesinin müjdesini de veren Çiftçi, "Bozova’nın bir sahil şehri projesi olması lazım. Şanlıurfa’mızda halkımızın yazlık olarak gelip kullanabileceği sahil kentleri kurulması lazım. Bunun için içme su havzasından yasal anlamda 1 kilometre uzaklaşacağız. Orayı yeşil bant şeklinde koruyacağız. Etüt ve araştırma çalışmalarımız tamamlandı. Planlama çalışmalarımızda kurum görüşleri de toparlandı. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak Bozova’nın geleceğine tesir edecek bir planlama ile sonrasında geçeceğimiz uygulamalarla Bozova’yı bir sahil şehri haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Beton yol uygulaması 13 ilçede"

İlçe genelindeki çalışmaları değerlendirirken beton yol uygulamasının önemine de değinen Çiftçi, uzun ömürlü olması nedeniyle bu uygulamanın daha da verimli olacağını dile getirdi. Çiftçi, "Bozova’da da başlatmış olduğumuz kalıcı hasırlı beton yol uygulamalarını 13 ilçemize yaydık. Şunu hedefledik, artık sathi kaplamayı tarihin çöplüğüne atacağız beton yol uygulaması ile. Şehir merkezinde sıcak asfalt, kırsal yollarında ise beton yol uygulamasını yapacağız. Çünkü kaynağımızı iyi şekilde kullanmamız lazım. 2 yıllık ömrü olan bir yolu 20 yıl ömrü olan bir yola tercih edemeyiz. Beton yol uygulamaları bizim için önemli" şeklinde konuştu.

“Türkiye’de örnek bir belediyecilik modeli doğuyor”

Bozova’daki konuşmasında yeni dönem için ilk kez ’Örnek model belediyecilik’ anlayışının da müjdesini veren Çiftçi, "Bu Türkiye’ye de model olabilecek bir belediyecilik anlayışı. Şanlıurfa’yı kalkınmayı yerelden başlatan bir belediyecilik anlayışı planlıyoruz. İnsan odaklı, insanı kalkındıracak, ekonomisine katkıda bulunacak ve insanımıza istihdam oluşturacak yaklaşık 70 projemiz hazırlanıyor. Yol, park, içme suyu arıtma tesisi ve beton yolu yapacağız. Ama bunların yanında bir de insanımızı kalkındırabilecek yeni modeller üzerinde 8 aylık bir çalışmamızı bayramdan sonra kamuoyuna tanıtacağız. Bu anlayışımız yepyeni bir belediyecilik anlayışıdır. Bozova’yı sahil şehri yapma projelerinden bir tanesi de bu kalkınma projelerinin içindedir" diye konuştu.

Çiftçi’nin ardından programa katılan Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker ise hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Çiftçi’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, Büyükşehir Yönetim Kadrosu ve tüm davetliler hep birlikte temsili kurdela kesimi yaparak tesisler vatandaşların hizmetine sundu. Açılış daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sıra gecesi ekibinin konseri ile devam etti.