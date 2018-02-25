Bursluluk Sınavına öğrencilerden yoğun ilgi

TED’in Türkiye genelinde 35 sınav merkezinde, 849 salonda düzenlediği ve 18 bin 627 öğrencinin katıldığı Tam Eğitim Bursu Sınavı heyecanı Şanlıurfa’da bir kez daha yaşandı. Daha iyi bir eğitimle geleceklerini hazırlamak isteyen öğrenciler sınavda ter döktü.

Veliler öğrencilere eşlik etti

Yapılan bursluluk sınavında veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Kolejin kampüsüne akın eden anne ve babalar burs imkanından yararlanmak isteyen çocuklarına manevi destek sundu. Aileler, sınava giren çocuklarını okul kampüsünde bekleyerek dua etti.

Sinava gösterilen ilgi mutlu etti

Kolej Müdürü Arif Kemal Şamat, Türkiye genelinde yapılan sınava kentte gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. TED burs sistemini diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran en önemli özelliğin, çeşitlilik ve süreklilik esasına dayanması olduğunu vurgulayan Şamat, bu sistemde öğrencilerin tüm eğitim, barınma, servis, yemek, kitap, kırtasiye, giyim ve cep harçlıklarının karşılandığını dile getirdi. Burs alan öğrencilerin, TED okullarında eğitimlerine devam ettiğini kaydeden Şamat, “Burs alabilmek veya alınan bursun devam edebilmesi için maddi olanakların yetersiz olmasının yanı sıra başarılı olunması ilk koşuldur." dedi.

Eğitim sonuna kadar burs imkanı

Öğrenci başarılı olduğu takdirde üniversite eğitiminin sonuna kadar kendilerinin verdiği sürekli burs imkanından yararlanabildiğini açıklayan Şamat, “Bizim burs sistemimizde psikolojik danışma ve rehberlik desteği ile öğrencinin gelişimi sürekli izlenmektedir. Öğrencinin aile ortamından yeni okuluna sorunsuz geçişi ve sosyal adaptasyonu takip edilmektedir. Öğrenciye sadece akademik değil, kültürel ve sosyal gelişimi için de destek verilmektedir. Gerekli durumlarda ek ders desteği sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.