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17 Eylül 2017 13:05

Büyükşehir belediyesinin kütüphanelerine yoğun ilgi

Sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açtığı kütüphanelere yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir belediyesinin kütüphanelerine yoğun ilgi

17 Eylül 2017 13:05


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneler öğrencilerin uğrak mekanı haline geldi. Kitap kapasitesinin fazla olduğu kütüphanede, özellikle yaz aylarında öğrenciler, serin ortamda ders çalışması yapıyor. Serin ve sessiz ortam olması nedeniyle öğrenciler ve akademisyenler Abdülkadir Karahan kütüphanesini tercih ediyor. Kütüphanede çalışma imkanı elde eden araştırmacılar ve öğrenciler, Belediyenin sunduğu kütüphane hizmetinden dolayı Başkanı Nihat Çiftçi’ye ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.


Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çocuklara kütüphane ve kitap alışkanlığını kazandırmak için Turgut Özal Parkı içerisinde ve Eyyubiye’deki çocuk kütüphanesi ile çocuklara hizmet veriliyor.




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