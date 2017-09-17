Büyükşehir belediyesinin kütüphanelerine yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneler öğrencilerin uğrak mekanı haline geldi. Kitap kapasitesinin fazla olduğu kütüphanede, özellikle yaz aylarında öğrenciler, serin ortamda ders çalışması yapıyor. Serin ve sessiz ortam olması nedeniyle öğrenciler ve akademisyenler Abdülkadir Karahan kütüphanesini tercih ediyor. Kütüphanede çalışma imkanı elde eden araştırmacılar ve öğrenciler, Belediyenin sunduğu kütüphane hizmetinden dolayı Başkanı Nihat Çiftçi’ye ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çocuklara kütüphane ve kitap alışkanlığını kazandırmak için Turgut Özal Parkı içerisinde ve Eyyubiye’deki çocuk kütüphanesi ile çocuklara hizmet veriliyor.