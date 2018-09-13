Büyükşehir Belediyespor'un başarısı sürüyor

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve eğitimlerle gerek lisanslı sporcu sayısı artan gerekse uluslararası anlamda birçok kupalar şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bir başarıya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Büyükşehir Belediyespor'un tenis takımı tenis doğu iller şampiyonluğunda kupayı alırken, Judoda Türkiye'yi temsil eden Şanlıurfalı sporcu Kemal Ayaz Balkanlar Şampiyonluğunda 3. ve yine Güreşte Türkiye'yi temsil eden Şanlıurfalı sporcu Fedai Murat Aydın ise Balkan Şampiyonu olarak gurur yaşatan isimler oldu.

“Gençlere yönelik yatırımlar sürecek”

Şanlıurfa'nın 19 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri olduğunu dile getirerek gençlerin eğitim, spor ve sanat alanında daha nice başarılar sağlaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Biz, gençlerine inanan ve güvenen bir kadroyuz. Onun için durmak yok, yola devam" dedi.

Şanlıurfalı gençlerin spor anlamında Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceklerinin de belirten Çiftçi, "Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki sporcularımız başarılarına başarılar katıyorlar. Gerek milli takımımızı temsilen judo ve güreşte gerekse teniste Doğu İller Şampiyonasını şanlı şehrimize kazandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizle bir kaz daha gurur duyduk. Çocuklarımızın bu başarısında emeği geçen tüm eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Emek verirseniz, güvenirseniz ve onları iyi eğitirseniz daha nice şampiyonluklar çıkaracaklardır" diye konuştu.

Tenis dünyası açılışa hazırlanıyor

Kupalarını almalarının ardından kente dönen sporcular Çiftçi'yi ziyaretin ardından açılışa hazırlanan Tenis Dünyasını gezdiler. Bin 600 metrekarelik bir adet kapalı tenis sahası, 2 bin 195 metrekarelik 2 adet açık tenis sahası, 325 metrekarelik antrenman ve çalışma sahası, 310 metrekarelik çocuk oyun salonu, 3 bin metrelik koşu parkuru, iki kafeterya ve kütüphanesi ile toplamda 15 bin 460 metrelik bir alanı kapsayacak olan Tenis Dünyası sayesinde daha iyi antrenmanlar yapacaklarını ve şampiyonalara daha iyi hazırlanacaklarını belirten genç sporcular, kendilerine yönelik desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Çiftçi'ye teşekkür etti.