Büyükşehir’de beton yol uygulaması sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerde hayata geçirdiği beton yol uygulamasının çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar ve beraberindeki teknik personeller Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden beton yol çalışmasını inceledi. Viranşehir İlçesine bağlı Çalıcık, Kap, Asoğlu, Uğurlu, Aslan baba, Sarpın ve diğer mahalle yollarını kapsayan beton yol çalışmasını denetleyen Genel Sekreter Açar burada yaptığı açıklamada beton yol uygulamasını tüm ilçelere yaygınlaştırdıklarını belirtti. Açar, “Teknik ekibimizle birlikte ilçelerde yapımı süren beton yollarda denetimler yapıyoruz. Şuan Viranşehir’in güney bölgesinde Kap yolundayız. Burada yapımı süren 13 km’lik beton yolumuzu inceledik. Bu yıl hedeflediğimiz rakam neyse ona doğru yaklaşıyoruz. Seneye neyi hedeflemiş isek o rakamı yerine getirerek beton yol uygulamasını tüm ilçelerimizde yaygınlaştırmaya çalışacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlara ben teşekkür ediyorum” dedi.

“Yıllardır özlemini çektiğimiz yola büyükşehir ile kavuştuk”

Yolun eski halini anlatan Viranşehir İlçesi Çalıcık Mahalle Muhtarı Hüseyin Sungar da 15 yıldır özlemini duydukları kaliteli yola ancak Büyükşehir ile kavuştuklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. İncelemeleri kapsamında Viranşehir’de yapımı devam eden 71 dönümlük kent parkının yapım çalışmalarını da inceleyen Genel Sekreter Abdülkadir Açar, burada bir açıklamada bulundu.

Viranşehir kent parkı çalışmaları sürüyor

Açar, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından Viranşehir’de eski Tren yolu olarak bilinen 71 bin metrekarelik alanda kent parkı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yürüyüş, Koşu yolu ve Kamelyaların bulunduğu yemyeşil bir alan alacak. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan oluşturuyoruz, Viranşehir’imize hayırlı uğurlu olsun. Allah nasip ederse yıl başına kadar bu parkımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.