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25 Mayıs 2018 16:28

Büyükşehrin kardeşlik sofrası Suruç’taydı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruçluları kardeşlik sofrasında buluşturdu.

Büyükşehrin kardeşlik sofrası Suruç’taydı

25 Mayıs 2018 16:28

Suruç’ta düzenlenen iftar programına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı programlarına devam ediyor. Şehir merkezinde ve tüm ilçelerinde düzenlenen Ramazan Ayı programlarının adresi bu kez Suruç oldu. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili İsa Kızıldemir ve büyükşehir yönetim kadrosu, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, AK Parti İlçe Teşkilatı ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Suruç Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kardeşlik sofrası buluşmasında Suruçlulara hayırlı ramazanlar dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsa Kızıldemir, kurum olarak 13 ilçenin tümünde iftar buluşmaları düzenlediklerini söyledi. Ardından birer konuşma yapan Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz ile AK Parti İlçe Başkanı Naif Bülbül de buluşmadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


İftarın ardından protokol üyeleri ilçe merkezinde esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.




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