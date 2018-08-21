Bayram namazında hüzün ve gözyaşı vardı.

Ülkelerinde çıkan iç karışıklıktan dolayı, Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen 23 bin Suriyeli bayramı çadır kente buruk bir şekilde kutladı. Çadır kentte bayram namazı bir gün öncesinden hazırlanan meydana halılar serilerek namaz yeri hazırlandı. Suriyeli mülteciler bayram namazında birlikte saf tutarak bayram namazını kıldılar. Bayram namazının ardından hutbe verildi. Hutbede Suriyeli imam, birlik ve beraberliğe vurgu yapılarak, kendilerini ağırlayan Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti. İmam’ın hutbesinde "Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere 14. bayramdır ülkemizden uzakta buruk bir sevinçle bayram namazlarımızı kılmaktayız. Şunu unutmayın ki eğer birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak bu savaş daha da uzayacaktır. Evet hem hüzünlüyüz hemde sevinçliyiz. Bayramdır sevindik, ancak 7 yıldır ülkemizden uzakta ve vatanımızdan ve sevdiklerimizden uzağız.Ne zaman bitecek bu kavga,ne zaman bitecek bu hüzün.Hüzne biz doyduk, dünya daha ne kadar seyredecek bu savaşı. Kardeşlerim, tefrikaya ve ırkçılık ayrımcılığına düşmeyin. Biz ümmetiz. Bu işin Arabı, Kürdü ve Türkü yoktur. Evet, birlik olmadığımız için orta doğunun her yerinde kan akmaktadır. Bu bizim ayıbımız. Bir an önce birlik ve beraberliğimizi sağlayarak bu başıboşluktan kurtulmalıyız. Evet, bayramın hatırına bir birimize sarılalım ve aramızdaki nifak tohumlarını kurutalım. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" ifadeleri yer aldı. Dua sırasında bazı yaşlı Suriyeliler, göz yaşlarını tutamadı. Namazın ardından tekbir sesleri çekildi ve bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşma sırasında bir birine sarılarak kucaklaşan Suriyeliler duygusal anlar yaşadı.