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25 Haziran 2017 01:14

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla:

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ölülerine kıymet vermeyenlerin dirilerine de kıymet veremeyeceklerini söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla:

25 Haziran 2017 01:14


Ceylanpınar´da her bayram öncesinde olduğu gibi bu arefede de ilçe mezarlığı doldu taştı. Yakınlarının mezarları başına giden Ceylanpınarlılar dualar ederek Kuran-ı Kerim okudu. Ceylanpınar Belediyesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlığa gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıttı. Belediye Başkanı Menderes Atilla’da ilçe mezarlığında kabir ziyaretinde bulundu. Başkan Atilla daha sonra vatandaşlara kendi eliyle Yasin kitabı dağıttı. Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Atilla, ayrıca ilçe mezarlığında kabir ziyareti yapan vatandaşların kabirlerini de tek tek ziyaret ederek merhumlar için fatiha okudu. Atilla, ayrıca Şehit Mehmet Arslan’ın da mezarını ziyaret ederek dua etti. Atilla, her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe mezarlığında arefe günü vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıttıklarını söyledi. Yapılan çalışmalarla ilçe mezarlığının da modern hale getirildiğini ifade eden Atilla, "Mezarlıkta toprak yerler kalmadı. Büyükşehir Belediyesiyle beraber kilitli parke taşı yapıldı. Giriş kapısı yenilendi. Her yere su tesisatı çekildi. Genel bütün bakımları yapıldı. İlçe mezarlığını eski iktidarla kıyasladığınız zaman sanki başka bir mezarlığa gelmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Mezarlıklar bizim değerlerimiz, ölülerine değer vermeyenler dirilerine de değer vermezler" dedi.


Vatandaşların Yasin-i şerif dağıtımından çok memnun kaldığını aktaran Atilla, "Her zaman Ceylanpınar Belediyesi olarak halkımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Bu vesile ile tüm Ceylanpınarlı ve Şanlıurfalı hemşehrilerimin Ramazan bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.


Ceylanpınar Belediyesi tarafından yasin-i şerif dağıtımından memnun kaldıklarını söyleyen Muhtar Ömer Küçük yıldırım, bu güzel çalışmaların devamını diledi. Mehmet Benice ise ilçe mezarlığında yapılan çalışmaları ve yasin-i şerif dağıtımını takdirle karşıladıklarını belirtti. Öte yandan ilçe mezarlığına ziyaret amacıyla gelen hasta ve yaşlı vatandaşlar, zabıta araçları ile istedikleri noktalara taşınırken, mezarlıkta da otomatik ses sistemiyle gün boyu Kur’an okundu.




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