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16 Haziran 2018 09:26

Ceylanpınar’da Bayramlaşma

Ceylanpınar ilçe kaymakamlığı tarafından Öğretmen evi bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ceylanpınar’da Bayramlaşma

16 Haziran 2018 09:26


Bayramlaşma programına İlçe kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Garnizon Komutanı, İlçe Jandarma Komutanı, Siyasi Parti temsilcileri, Kurum amirleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.


Kaymakam Ahmet Karatepe ve Belediye Başkan Yardımcı Adnan Daşkıran, herkesin bayramını tebrik ederek, Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını diledi.


Burada yapılan bayramlaşmanın ardından 1. Hudut Bölük Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek askerlerle bayramlaşıldı. Daha sonra ilçe devlet hastanesinde sağlık çalışanları ve hastalar ile hasta yakınlarının bayramları kutlandı.


Bayram programı kapsamında şehit aileleri de unutulmadı. 15 Temmuz Şehidi Umut Yolcu ile Erzincan’da şehit düşen Er. Mehmet Arslan’ın da aileleri ziyaret edildi.


Bayramlaşmanın son durağı ise Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye’ye sığının Suriyeliler oldu. Telhamut Çadırkentinde çalışan personel ve Suriyeli sığınmacılarla bayramlaşıldı. Ziyaret kapsamında yetim çocuklar da ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.




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