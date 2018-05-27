Ceylanpınar’da engelli ve bakıma muhtaçlar için örnek hizmet

Ceylanpınar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan “Evde Temizlik Hizmeti” projesi kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Vatandaşlar tarafından yapılan taleplerin değerlendirilmesi sonucu bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamlar sağlık koşullarına uygun hale getiriliyor. Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün projesinde, yapılan başvurular sonucunda şu ana dek 40 ev tespit edildi ve “Evde Temizlik Ekibi” görevlendirildi.

İhtiyaç sahiplerinin hayatları kolaylaştırılıyor

İlçe sınırları içinde yaşayan ve 65 yaş üstü, engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişiler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce tespit ediliyor. Ekipler ilk olarak talep sahiplerinin evlerinde denetim yapılarak, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları yönünde inceleme yapılıyor. Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, belirli periyotlarla gittikleri evlerde başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Yapılan temizlik ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olunuyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe genelinde proje kapsamında insanların hayatlarının kolaylaştığını ifade etti. Atilla, “İnsanlarımızın mutluluğu için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de evde temizlik hizmeti. 65 yaş üstü, engelli ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı tespit ederek onların evlerini temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Yatalak olup kimsesi olmayan vatandaşlarımız var. Ya da yaşlılıktan dolayı temizlik yapamayan insanlarımız var. Engelli bireylerin yaşadığı alanlarda yaşanan sıkıntılar var. Bize gelen talepleri inceleyerek gerçekten gerekli olduğu tespit edilirse ekiplerimiz o evi dip bucak temizliyor. Bu projemiz sayesinde hayatlarını kolaylaştırdığımız insanlarımız var. Biz sosyal belediyecilik konusunda farklı çalışmalara imza atıyoruz” dedi.