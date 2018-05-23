Ceylanpınar’da fırın denetimleri hız kesmedi

Yasal mevzuata uymayan işyerlerine ise cezai işlem uygulandı.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendisleri, Ramazan ayında ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimleri yaptı. Zabıta ekipleri fırınlarda gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını ve genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı.

Bir çok noktada denetim

Denetimler, fırın ve unlu mamulleri satan işyerlerinin teknik ve hijyenik koşulları başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştiriliyor. İşyerlerine, saklama ve muhafaza koşulları, işyerlerinin genel temizlik ve düzeni ile personel hijyeni konusunda incelemeler de yapılıyor. İşyerlerinde temizlik ve dezenfeksiyonun önemine de değinen denetim ekipleri, üretim alanlarında bulunan kırık fayanslar, elektrik düğmeleri, kapı pencere kolları, dolap tutamaçları gibi yerlerin periyodik olarak temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

"Birinci önceliğimiz halk sağlığı"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, halkı sağlığının kendileri için öncelikle olduğuna vurgu yaptı. Daşkıran, "Vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli hizmet alabilmeleri, sağlıklı ve temiz ekmek yiyebilmeleri için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayında da denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan, halkımızın sağlığını hiçe sayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanacaktır. Belediye olarak bu tür denetimlerimiz aralıksız olarak devam edeceğiz" diye konuştu.