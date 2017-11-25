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25 Kasım 2017 08:55

Ceylanpınar’da polis hatalı park yapan sürücülere ceza yağdırdı

Suriye’nin Rasulayn ilçesinin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yapan trafik polisleri araçlarını park yasağı olan yerlere park eden sürücülere göz açtırmıyor.

Ceylanpınar’da polis hatalı park yapan sürücülere ceza yağdırdı

25 Kasım 2017 08:55


Ceylanpınar ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ilçede park yasağını ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uygularken, araçlarını uzun süre trafik polislerinin ikazına rağmen kaldırmayan sürücülerin araçları çekici vasıtasıyla yedi emine çekildi. Araçların gelişigüzel parkları nedeniyle itfaiye ve ambulansların bile yetişmesi gereken yerlere geç ulaştığını belirten polisler, araçların park yasağı olan yerlere araçlarını park eden araçlara cezai işlem uygulamaya devam edeceklerini ifade ettiler.




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