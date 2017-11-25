Ceylanpınar’da polis hatalı park yapan sürücülere ceza yağdırdı

Ceylanpınar ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ilçede park yasağını ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uygularken, araçlarını uzun süre trafik polislerinin ikazına rağmen kaldırmayan sürücülerin araçları çekici vasıtasıyla yedi emine çekildi. Araçların gelişigüzel parkları nedeniyle itfaiye ve ambulansların bile yetişmesi gereken yerlere geç ulaştığını belirten polisler, araçların park yasağı olan yerlere araçlarını park eden araçlara cezai işlem uygulamaya devam edeceklerini ifade ettiler.