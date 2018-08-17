Ceylanpınar’ın kadastro çalışmalarında sona gelindi

4 mahallede kadastro çalışmaları tamamlandı, kadastro çalışması askıya çıkarıldı.

Ceylanpınar’ın uzun yıllardır kanayan yarası haline gelen tapu ve kadastro çalışmalarında sona gelindi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın 2014 yerel seçimlerinde vaatleri arasında yer alan tapu sorununa çözüm bulunmaya başlandı. Çoğunu hazine arazisinin oluşturduğu Ceylanpınar’da Başkan Atilla’nın girişimleri ile 4 mahalle askıya çıkıyor. Ankara’dan gelen uzman kişiler Ceylanpınar’da inceleme yapmıştı. Yapılan inceleme sonucunda ise Yenişehir, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Ensar mahallerinin askıya çıkacağı öğrenildi. Mahalle sakinleri muhtarlıkta askıya çıkan listelerden kontrol edebilecekler. İlçede yapılan kadastro çalışmaları sona gelindi. İlk etapta dört mahalle askıya çıkacak ve bir aylık çalışmalar sonucunda kesinleşmiş olacak. Kesinleşen kadastronun tescil işlemine başlanacak, bu da bir ay sürecek. Daha sonra ise tapuların dağıtımına başlanacak. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar’da tapunun yıllardır devam eden bir sorun olduğunu ve kendilerinin buna çözüm bulduklarını ifade etti. Atilla, "Tapu ilçemizde yüzyıllardır devam eden bir sorundur. Ceylanpınar 90 bin nüfuslu bir ilçe ama tapusu olmayan bir ilçedir. Bundan 1 yıl önce Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sorunu aktardıktan sonra Ceylanpınar ile ilgili bir yasa çıkardı ve böylece tapu işlemleri başlamış oldu. Bundan yaklaşık 4 ay önce Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından ilçemizde tespitler yapıldı. Arsaların ve evlerin tespitleri yapıldı. Tespitlerde geçen hafta itibariyle bitmiş oldu. Urfa’dan gelen ekiplerimi 4 mahallemizin işlemlerinin bittiğini söyledi. Yenişehir, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Ensar Mahallesi’ne bugün itibariyle askıya çıkmış oldu. Vatandaşlarımız askıya giderek kontrol edebilirler. Yakın bir zamanda Ceylanpınar’da vatandaşlarımızın tapularını dağıtmış olacağız. Bunun mimarı Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Birkaç gün içinde diğer mahallerimiz de askıya çıkacaktır. Ceylanpınar’ın kanayan yarasını kapatmış olduk. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.