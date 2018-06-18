Çiftçi, Şanlıurfaspor yönetimini tebrik etti

ligde mücadele eden Şanlıurfaspor için düzenlenen Olağan Kongreye katılarak tekrar başkan seçilen Emin Yetim ve yönetimini tebrik etti.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen Şanlıurfaspor Olağan Kongresine,Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun ve çok sayıda davetli ile delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel kurul, Şanlıurfaspor’a 10 bin üyenin yapılabilmesi ve yönetim kurulu üye sayısının 21’e yükseltilmesi için tüzük değişikliği ile başladı. Ardından Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda yeniden başkan olarak seçildi. Burada bir konuşma yaparak yeni yönetimi kutlayan Çiftçi, Şehrin marka değeri olan Şanlıurfaspor’a her zaman destek vereceklerini belirterek, “Şanlıurfaspor’ un geleceği ve vizyonu için uzmanlaşmaya çok önem vermemiz lazım. Gerek teknik, idari, mahalli ve diğer konularda farklı bir bakış açısı ile uzmanları kendi bünyesinde barındırması lazım” dedi. Şanlıurfaspor’un şehrin marka değeri olduğunu söyleyen Çiftçi, "Spor anlamında şehrimizi en üst derecede temsil eden şehrin tanıtılmasında çok önemli derecede katkısı bulunuyor. Takımımızın başarılı olması şehrimizin başarısıdır. Gençlerimiz, gençlik heyecanını coşkusunu ve sevdasını yıllardır bu formayı bu takımı destekleyerek geçiriyor. Yeni bir kongrede gerçekleştiriliyor, bu güne kadar yönetimde emek veren tüm kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra emek verecek olan kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Bu güne kadar Urfaspor yönetiminde emek vererek rahmetli olan büyüklerimizi de yad ediyoruz. Şanlıurfaspor’a baktığımız da geniş bir bakış açısı ile yönetilmesi ve şehir takımının olması gerektiğini düşünüyorum. Şehrin tamamının hem yönetimine hem delegelerine söz sahibi olması gerekmektedir. Çünkü Şanlıurfaspor sevdası şehrin tümüne sirayet etmiş durumda ve dolayısıyla hiç bir kesim dışarıda bırakılmaması gerekmektedir. Bu yüzden klüp yapımızı gözden geçirip yeni üyeler yeni delegeler, yeni kapsayıcı bakış açısı ile hareket edilmesi gerekmektedir. Şanlıurfaspor’un geleceği ve vizyonu için uzmanlaşmaya çok önem vermemiz lazım. Gerek teknik, idari, mahalli ve diğer konularda farklı bir bakış açısı ile uzmanları kendi bünyesinde barındırması lazım. Türkiye’de isim yapmış uzmanları kulüp bünyesinde bulunması Şanlıurfaspor’u bir çıta ileriye taşıyacaktır" diye konuştu.

“Futbol lisesinin tüm giderlerini karşılayacağız”

Çiftçi, "Bakış açımızı geliştirerek sadece Şanlıurfa merkez de değil 13 ilçesi ile ele almamız lazım. Büyükşehir Belediyemizin spor kulüpleri ve gerek Karaköprü, Siverek, Viranşehir ve diğer Amatör Klüplerimiz alt yapı ve oyuncu anlamında Şanlıurfaspor’umuzu beslemeli. Tesisleşme, alt yapı ve düzenli gelir çok önemli ve bu konuda somut adımların atılması gerekiyor. Futbol lisesi anlamında önemli adımlar atıldı. Şuanda okulumuz yapılıyor, Futbol lisemizle birlik yetişecek olan gençlerimizin eğitimle donanımlanması bizim için çok önemli. ve burada kalacaktır. Buradaki tüm öğrencilerimizin giderleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Amacımız Şanlıurfa’nın çocuklarını sporla buluşturarak kendi sporcularımızı yetiştirmektir" şeklinde konuştu

"Siyaset ile sporun ayrı tutulması gerekmektedir"

Şanlıurfaspor’un sadece kamu kurum ve kuruluşlar tarafından değil şehrin tüm kesimi tarafından maddi anlamda desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "STK’larımızı, iş adamlarımızı, meslek kuruluşlarımız tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şanlıurfa’nın hizmetkarı olarak Şanlıurfaspor’un dışında kalma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Gerek yönetim, teknik ve sporsal olarak bizlerin kulübe karışma hakkımız yok fikirlerimizi beyan ederiz. Her zaman söylediğimiz gibi Siyaset ile sporun ayrı tutulması gerekmektedir. Şuanda siyasi kimliğim ile değil kurum yöneticiliği kimliğim ile Şanlıurfa’nın takımına duyarsız kalmayarak geldim. Aynı şekilde tüm Belediye Başkanları arkadaşlarım da bu görüşte. Onun için yönetimi yöneticilere bırakmalı yöneticilerimizde şefaf yönetim anlayışı ile yönetmesi lazım. Gerçekleştirilen kongrenin Şanlıurfaspor’umuza ve tüm Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.