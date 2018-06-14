Çiftçi seçim çalışmalarına devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçim çalışmalarını sürdürüyor. Her gün şehir merkezinin yanı sıra farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşan Çiftçi, gece geç saatlere kadar süren temaslarında 24 Haziranın önemini anlatıyor.

Çiftçi dün gündüz saatlerinde esnaf ziyaretlerinin ardından İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Burada esnafın taleplerini dinleyerek not alan Çiftçi, akşam saatlerinde ise AK Parti’nin seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Seçim bürosunun açılışında halka seslenen Çiftçi, AK Parti Hükümetlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gelişimi ve dönüşümü anlattı.